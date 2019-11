Pamiętacie Kubę z serialu „Tajemnica Sagali”? Tak zmienił się aktor Grzegorz Ruda

Grzegorz Ruda ma obecnie 33-lata. Jak wspomina pracę na planie serialu „Tajemnica Sagali” ? – Całym serial nagrywany był w atmosferze takiej ciepłej, rodzinnej i to zostało. Miałem 11 lat. Serial kręcony był przez cztery miesiące, sześć dni w tygodniu. Później przyszedł kryzys. Przez kilkanaście godzin dziennie, owszem, było dużo śmiechu i zabawy, ale był to ciężki kawałek chleba – przyznał.

Po popularnym serialu, Ruda występował także między innymi w: „Cudze szczęście” , „Trzy szalone zera” , „Marzenia się spełniają” , „Tygrysy Europy” czy „Teraz ja” . Niedawno w rozmowie z dziennikiem „Fakt” przyznał, że czasami wciąż wybiera się na casting, jednak na co dzień pracuje jako taksówkarz. – Jeśli chodzi o występy, to jestem otwarty na wszelkie propozycje – przyznał. W innym wywiadzie Ruda przyznał, że myślał o tym, żeby pójść dalej, ale szkoła aktorska to zupełnie nie jego świat. – Owszem, fajne jest granie, występowanie, ale żeby edukować się w tym kierunku? Nie widziałem siebie w tym – mówił.

„Tajemnica Sagali” to serial liczący 14 odcinków, zrealizowany w koprodukcji polsko-niemieckiej. Nadawany był w 1997 roku. Oprócz Grzegorza Rudy i Marii Niklińskiej zagrały tam gwiazdy takie jak m.in. Małgorzata Foremniak, Mirosław Zbrojewicz, Cezary Żak, Marian Opania czy Robert Gonera.

