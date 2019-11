Żona Aleca Baldwina po raz kolejny poroniła. Wrzuciła do sieci smutne nagranie

„Z przykrością informujemy, że dzisiaj dowiedzieliśmy się, że nasze dziecko zmarło w wieku 4 miesięcy. Chcemy, abyście wiedzieli, że mimo, że teraz nie czujemy się dobrze, kiedyś będziemy. Mamy tyle szczęścia dzięki czwórce naszych zdrowych dzieci i nigdy tego nie stracimy” - poinformowała na Instagramie Hilaria Baldwin. Przekazała, że zamieszczony przez nią filmik przesłała swojemu mężowi Alecowi i stwierdziła, że to też dobry pomysł, aby w ten sposób przekazać o tym informację na zewnątrz. „Nie spodziewałam się tego, gdy poszłam dzisiaj do lekarza. Nie wiem, co powiedzieć. jestem w szoku i nic nie jest dla mnie jasne. Jedyne, o co proszę, to brak paparazzi” - zakończyła post.

Hilaria Baldwin poroniła wcześniej dziecko w kwietniu tego roku, o czym także informowała za pośrednictwem Instagrama. Tłumaczyła, że chce „znormalizować kwestię poronienia i usunąć z niej piętno”.

Alec i Hilaria Baldwin w maju 2018 roku powitali na świecie swoje czwarte dziecko, Romeo Alejandra Davida. Są także rodzicami: 2-letniego Leonarda Angela Charlesa, 3-letniego Rafaela Thomasa i 5-letniej Carmen Gabrieli. Alec Baldwin, który w środę 3 marca świętował swoje 61-letnie urodziny jest także ojcem Irlandii Baldwin ze swojego poprzedniego małżeństwa z Kim Basinger.

Czytaj także:

Pamiętacie Kubę z serialu „Tajemnica Sagali”? Tak zmienił się aktor Grzegorz Ruda