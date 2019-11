Tesco wykorzystało zdjęcie Mel B. Piosenkarka nie była zadowolona

Na plakacie widać Mel B, która mówi do klientów: „Zatrzymaj się. Otrzymujesz 10 procent rabatu w dwóch dużych sklepach, za 7,99 funtów miesięcznie” . Melanie Brown skorzystała ze swojego konta na Instagramie, aby poprosić dyrektora generalnego Resco o „niezwłoczne skontaktowanie się z nią” . Zdjęcie pochodzi z gali Brit Awards w 1997 roku.

W oświadczeniu sieć podała, że zdjęcie zostało pobrane ze strony, na której było przeznaczone do użytku, jednak ponieważ Brown jest „niezadowolona” , postanowiono usunąć reklamę. – Jesteśmy wielkimi fanami Mel B i cieszyliśmy się, że możemy wykorzystać jej zdjęcie w naszej kampanii – przekazał rzecznik Tesco. – Mieliśmy upoważnienie do użycia obrazu, jednak ze względu na to, że Mel B nie jest szczęśliwa z tego powodu, przestaliśmy go używać – dodał.

Obraz został zakupiony przez Tesco ze strony Getty Images. Agenci Brown musieli wcześniej podpisać z tą firmą zgodę na wykorzystanie fotografii.

