Trzy nowe postaci z komiksów Marvela trafią do filmów MCU

– Niektóre postacie, takie jak She-Hulk, Ms. Marvel i Moon Knight, które spotkasz po raz pierwszy w serialach Disneya+, później pojawią się w kinie – zapowiedział Kevin Feige w rozmowie z dziennikarzami The Hollywood Reporter. Nie wiadomo jednak, czy to oznacza, ze pojawią się w filmach z innymi bohaterami, czy dostaną swoje niezależne tytuły. To Feige jest osobą, która nadzoruje spójność uniwersum.

Tym samym Feige potwierdził pojawiające się wcześniej informacje, że w najnowszej, 4. Fazie Marvel Cinematic Universe pojawią się seriale, które zostaną połączone z filmami. Seriale „She-Hulk”, „Ms. Marvel” i „Moon Knight” wciąż nie dostały dat premier.

Kevin Feige zdradził też dziennikarzom, że w ostatnim czasie pojawił się na planie serialu WandaVison, który opowie historię postaci znanych z Avengersów postaci Wandy Maximoff (Scarlet Witch) i Visiona. – To jest coś, czego nigdy wcześniej nie zrobiliśmy, coś, czego nie było w historii tego gatunku – zapowiedział.

Seriale Marvela zadebiutują na nowej platformie Disney+, która dziś wystartowała w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Holandii. Premiera w kilku innych krajach Europy Zachodniej jest zaplanowana na 31 marca 2020 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy platforma trafi do Polski.

