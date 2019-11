Żona „El Chapo” pojawi się w programie VH1 „Cartel Crew”. Co wiemy o Emmie Coronel?

Była królowa piękności i matka bliźniaczek, których ojcem jest „El Chapo” , uczestniczyła w prawie każdej rozprawie dotyczącej jej męża w Nowym Jorku. W lutym 2019 roku ława przysięgłych uznała go winnym handlu narkotykami oraz zlecania licznych zabójstw. 17 lipca został skazany na dożywocie i dodatkowe 30 lat więzienia przez sąd w Nowym Jorku. Prokuratorzy przedstawili niezbite dowody na to, że narkotykowy baron wysłał setki ton narkotyków do Stanów Zjednoczonych z Meksyku i spowodował śmierć dziesiątek ludzi, aby chronić siebie i swoje szlaki przemytu. Wydający wyrok sędzia Cogan powiedział, że zbrodnie Guzmána były oczywiste. Oprócz skazania go na dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Narkotykowy boss musi zwrócić też 12,6 miliarda dolarów.

W zwiastunie promującym „Cartel Crew” 30-letnia Emma Coronel pojawia się dziobie luksusowego jachtu w białej bluzce i okularach przeciwsłonecznych. Stoi obok stołu, na którym widzimy szampana. Obok stoi mężczyzna w ciemnym ubraniu, który najprawdopodobniej jest jej ochroniarzem. VH1 podaje, że „Cartel Crew” ma za zadanie pokazać, jak synowie i córki członka kartelu zmagają się z historią swojej rodziny. „Ten dokument pokaże, jak wygląda ich życie, gdy zdobywają się na rozpoczęcie drogi poza światem narkotyków” – czytamy.

Żona jednego z najsłynniejszych przestępców narkotykowych wciąż cieszy się wolnością, a w mediach społecznościowych pokazuje, że nie cierpi na brak środków na utrzymanie. Emma Coronela pojawia się w drogich stylizacjach, a w Meksyku cieszy się statusem celebrytki. 29-latka pokazała m.in. zdjęcia z urodzin swoich siedmioletnich córek bliźniaczek. Na fotografiach dumna mama pozuje przed naturalnej wielkości domkiem lalki Barbie. – Cała ta historia jest wprost niewiarygodna. Ona chwali się na prawo i lewo swoim bogactwem i stylem życia – komentuje były agent DEA.