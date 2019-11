Coś dla fanów „Harry'ego Pottera”. Jeden z serwisów udostępni wszystkie części filmu

Filmy z serii „Harry Potter”, co jakiś czas są emitowane w telewizji. To dobre rozwiązanie dla osób, które lubią spędzić wieczór oglądając jedną część produkcji. Fani ekranizacji powieści J.K. Rowling, którzy chcieliby zorganizować sobie maraton filmowy, musieli do tej pory najpierw zaopatrzyć się w nośniki z wszystkimi częściami. To wkrótce się zmieni, a na seans już teraz mogą szykować się abonenci HBO GO.

Platforma od 1 grudnia udostępni wszystkie części „Harry'ego Pottera”, o czym poinformowano w mediach społecznościowych. „Przygotuj się na podróż do Hogwartu” – zapowiadają prowadzący konto HBO GO Polska na Instagramie. Tym widzom, którzy już myślą o czekających ich wieczorach z produkcją, polecamy quiz, w którym mogą przypomnieć sobie cytaty z ekranizacji powieści J.K. Rowling.

QUIZ:

Oglądałeś Harry'ego Pottera? Sprawdź, czy znasz te cytaty

Widzowie, którzy od pewnego czasu śledzą wiadomości udostępniane przez HBO wiedzą, że na tym nie koniec dobrych informacji. Następny miesiąc będzie obfitował w ciekawe premiery, a dużym zainteresowaniem cieszy się serial „Wiedźmin”, którego pierwszy odcinek obejrzymy już 20 grudnia.

