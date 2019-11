10 świetnych seriali, których prawdopodobnie nie oglądałeś

„Zaginiony”

Tony (James Nesbitt) i Emily (Frances O'Connor) wybierają się wraz ze swoim 5-letnim synem Oliverem (Oliver Hunt) na wakacje do Francji. Chłopiec znika, a zrozpaczony ojciec rozpoczyna poszukiwania na własną rękę.



„Cormoran Strike”

Detektyw Cormoran Strike (Tom Burke) wraca ze służby wojskowej w Afganistanie i zakłada w Londynie jednoosobową firmę detektywistyczną.



„Zawód: Amerykanin”

Stany Zjednoczone, początek lat 80. XX wieku. Dwoje radzieckich szpiegów KGB: Phillip i Elizabeth Jennings udają szczęśliwe małżeństwo. W końcu dochodzą do wniosku, że życie w USA nie jest takie złe. To zaczyna komplikować im zadania szpiegowskie. W rolach głównych Keri Russell i Matthew Rhys.



„Babilon Berlin”

Niemiecki serial kryminalny, który sprzedany został do ponad 90 krajów. Akcja toczy się w 1929 roku. Do Berlina przyjeżdża koloński policjant, aby zrealizować zadania zlecone przez ojca. W rolach głównych Volker Bruch, Liv Lisa Fries i Peter Kurth.



„Układy”

Serial rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych - "teraz" i "sześć miesięcy wcześniej". Młoda absolwentka prawa Ellen Parsons zaczyna pracę w kancealrii Patty Hewes, która znana jest z dążenia do celu za wszelką cenę. W rolach głównych Glenn Close i Rose Byrne.



„Kto się odważy. Show me a hero”

USA, lata osiemdziesiąte. W Yonkers, położonym w stanie Nowy Jork średniej wielkości mieście, stanowisko burmistrza obejmuje młody Nick Wasicsko (Oscar Isaac). Od początku kadencji staje przed trudnym zadaniem. W związku z orzeczeniem sądu federalnego miasto jest zmuszone zbudować tanie mieszkania komunalne w dzielnicy zamieszkałej przez zamożne białe rodziny. Ta decyzja jest przyczyną wielu niepokojów i eskalacji przemocy na tle rasowym.



„The Knick”

Akcja serialu osadzona jest w Nowym Jorku, w szpitalu Knickerbocker, w pierwszych latach XX wieku, gdy nie istniały antybiotyki, a umieralność pacjentów była zatrważająco wysoka. Dr John Thackery wprowadza własne, pionierskie rozwiązania medyczne, jednocześnie zmagając się z uzależnieniem od kokainy. W rolach głównych Clive Owen, Andre Holland, Eve Hewson, jeremy Bobb i Juliet Rylance.



„River”

John River jest genialnym detektywem, ale jego psychika więzi go między światem żywych i martwych. W rolach głównych Stellan Skarsgard, Nicola Walker i Adeel Akhtar.



„Utopia”

Serial opowiada o grupce ludzi, którzy wchodzą w posiadanie niepublikowanej wcześniej części powieści graficznej „The Utopia Experiments” („Eksperyment Utopia”), w której mają być zawarte przepowiednie dotyczące największych katastrof ubiegłego stulecia. Międzynarodowa tajna organizacja „The Network” („Sieć”) zwraca przez to na nich uwagę. Dążą do tego, aby odkryć tajemnice zapisane w manuskrypcie, zanim będzie za późno.



„Upadek”

Północna Irlandia. Stella Gibson (Gillian Anderson) jest ambitną i inteligentną policjantką, która bez reszty poświęca się swojej pracy. Kobieta zostaje wysłana przez londyńską placówkę do Belfastu. Jej zadaniem jest schwytanie okrutnego seryjnego mordercy (Jamie Dornan), który z zimną krwią wybiera sobie coraz to nowe ofiary.

