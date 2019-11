Kim Kardashian i Kanye West sprzedają nieruchomość w Calabasas. Jak oceniacie wystrój?

Mieszkanie położone jest w nowym kompleksie Avanti w centrum Calabasas. Ma powierzchnię prawie 210 metrów kwadratowych i została nabyta przez parę w sierpniu 2017 roku za 1,6 mln dolarów. Wówczas małżeństwo zatrudniło do urządzenia wnętrza znanego belgijskiego architekta Vincenta Van Duysena, mistrza brutalizmu, nurtu architektury późniejszego modernizmu, który także zajmował się wnętrzami w domu pary w Hidden Hills.

Podczas gdy kompleks Avanti ma architekturę w stylu toskańskim, mieszkanie pary utrzymane jest w stylu „minimalistycznego klasztoru” . Wszystko, co znajduje się w mieszkaniu, zostało wykonane na zamówienie i zaprojektowane zostało przez samego Van Duysena. W środku są kuchnia, salon, trzy sypialnie i trzy łazienki. Mieszkańcy mogą także w kompleksie skorzystać m.in. z parkingu, basenu, spa, kominka i miejsca do grillowania. Trzy mieszkania w kompleksie należą także do innych członków rodziny Kardashian-Jenner - Mary Jo Houghton oraz Cici Bussey.

Czytaj także:

Coś dla fanów „Harry'ego Pottera”. Jeden z serwisów udostępni wszystkie części filmu