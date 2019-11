Polsat pokaże serial „Wataha”. Premiera produkcji HBO już 3 grudnia

Wiadomo już, że serial „Wataha” zobaczymy na antenie Polsatu już we wtorek 3 grudnia. Produkcja będzie emitowana w tej telewizji o godzinie 20:05 i 21:05. Umowa dotyczy na razie pierwszego sezonu, jednak niewykluczone, że widzowie zobaczą także drugą i trzecią transzę odcinków.

O czym będzie trzeci sezon „Watahy”?

Akcja trzeciego sezonu zaczyna się, gdy Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski rozpoczyna śledztwo, a Rebrow zgłasza się po pomoc do Dobosz, zakładając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady.

Rebrow ponownie stanie przed trudnymi wyborami. Mimo że wrócił do pracy w straży, przeszłość nie daje mu o sobie zapomnieć. Nie każdy jest zachwycony jego powrotem. Wielu patrzy na niego jak na podejrzanego, działającego na granicy prawa. Na horyzoncie pojawia się nieznana postać – nowa szefowa ukraińskich przemytników – Tatiana Barkova.

„Wataha” 3. sezon – obsada, premiera

W trzecim sezonie „Watahy” występują Leszek Lichota, Aleksandra Popławska, Andrzej Zieliński, Jacek Lenartowicz, Dagmara Bąk, Anna Donchenko, Jarosław Boberek, Maciej Mikołajczyk, Mariusz Saniternik, Andrzej Konopka, Bartek Kotschedoff i Piotr Żurawski. W tym sezonie dołączyli do nich Borys Szyc i rosyjska aktorka Evgeniya Akhremenko, a także Olga Bołądź, Maria Maj, Filip Gurłacz, Bartek Kotschedoff, Agnieszka Suchora oraz Michał Kaleta.

Za scenariusz trzeciego sezonu „Watahy” odpowiadają Piotr Szymanek (head writer), Katarzyna Tybinka oraz Marta Szymanek. Serial reżyserują Olga Chajdas i Kasia Adamik. Autorami zdjęć do serialu są Tomasz Augustynek i Tomasz Naumiuk.

Producentami ze strony HBO Polska są Bogumił Lipski i Izabela Łopuch (executive producer). Producentem HBO Europe jest Johnathan Young. Producentem liniowym jest Grzegorz Olkowski. Producentem nadzorującym ze strony ATM GRUPA jest Andrzej Muszyński.

Zdjęcia do produkcji były realizowane od lutego do czerwca tego roku w Polsce i na Ukrainie. Oba dotychczasowe sezony Watahy można oglądać w HBO GO. Premiera trzeciego sezonu Watahy odbędzie się 6 grudnia w HBO i HBO GO.

