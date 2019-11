Morawiecki dziękuje Netfliksowi za reakcję. „Błędy nie zawsze powstają ze złej woli”

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek 11 listopada napisał do szefa Netfliksa Reeda Hastingsa w sprawie „nieścisłości historycznych w produkcjach filmowych na tej platformie”. Chodziło m.in. o mapę, która pojawiła się w serialu dokumentalnym „Iwan Groźny z Treblinki”. Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne umieszczono w nim na mapie Polski z obecnym kształcie, bez uwzględnienia ówczesnego kontekstu historycznego.

Netflix wspiera twórców ale zapowiada zmiany



W czwartek Netflix odniósł się do sprawy i poinformował, że w serialu zostaną dodane dodatkowe teksty wyjaśniające, że obozy zagłady zbudował niemiecki reżim nazistowski. „Wspieramy twórców serialu »The Devil Next Door« (»Iwan Groźny z Treblinki«), którzy wykonali istotną pracę oraz badania. Chcąc zapewnić naszym użytkownikom więcej informacji na ważne tematy przedstawione w tym serialu dokumentalnym i uniknąć nieporozumień, w ciągu najbliższych dni dodamy teksty do niektórych przedstawionych w nim map” – głosi oświadczenie. „Pomoże to wyjaśnić, że obozy zagłady i obozy koncentracyjne zostały zbudowane i były prowadzone przez niemiecki reżim nazistowski, który napadł na Polskę i okupował ją w latach 1939-1945” – dodano.

„Warto konstruktywnie rozmawiać”

Za reakcję Netfliksa podziękował dziś Mateusz Morawiecki. „Błędy nie zawsze powstają ze złej woli, dlatego warto konstruktywnie rozmawiać o ich korekcie. Dziękuję Netflix oraz mojemu Zespołowi, że tym razem udało się tak szybko wyjaśnić sytuację i rozwiązać problem” – czytamy we wpisie premiera na Facebooku.

