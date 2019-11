Wiadomo, kto zagra Billa Clintona w „American Crime Story”. Serial opowie o skandalu Clinton-Lewinsky

Jak informuje portal Deadline, Clive Owen zagra Billa Clintona w serialu „Impeachment: American Crime Story” obok Sary Paulson, która zagra Lindę Tripp, Beanie Feldstein, która zagra Monikę Lewinsky, i Annaleigh Ashford, która zagra Paulę Jones. Wciąż nie wiadomo, kto zagra Hillary Clinton.

Producentką całego sezonu będzie sama Monika Lewinsky. Twórca serii Ryan Murphy już przed rokiem w wywiadzie dla „The Hollywood Reporter” twierdził, że bez niej nie rozpocznie prac nad zdjęciami. – Powiedziałem jej: Nikt poza tobą nie powinien opowiadać twojej historii. Jeśli chcesz wyprodukować to ze mną, będę zachwycony – relacjonował. – Zgodziła się – dodawał szczęśliwy.

Zdjęcia mają się rozpocząć pod koniec marca 2020 roku. Premiera serialu jest planowana na niedzielę, 27 września 2020 r., na około miesiąc przed kolejnymi wyborami prezydenckimi w USA. Jednak ta data może się zmienić.

Romans Clitona i Lewinsky

Sprawa ujrzała światło dzienne 17 stycznia 1998 roku, urzędujący wówczas prezydent Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton został oskarżony o molestowanie seksualne. Niezależny prokurator Kenneth Starr prowadzący sprawę powoływał się na jeden z dowód rzeczowych, którym była przechowywana przez lata sukienka z prezydenckim nasieniem.

Monica Lewinsky podpisała dokument, w którym zaprzeczyła, by między nią i Billem Clintonem doszło do romansu. Po tym, jak wyszło na jaw, że prezydent kłamał w sprawie romansu, Kongres rozpoczął procedurę impeachmentu. Senat odrzucił jednak ten wniosek i Clinton dokończył drugą kadencję. Prezydent bronił się twierdząc, że między nim a Lewinsky doszło wyłącznie do stosunku oralnego, co w jego opinii nie mogło być uznane za pełen stosunek seksualny.

