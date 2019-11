Wiadomo, kto zatańczy w finale „Tańca z Gwiazdami”. W grze pozostały dwie pary

Kolejna edycja „Tańca z Gwiazdami” zmierza do końca, a do piątkowego półfinału przystąpiły trzy pary. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowali Damian Kordas i Janja Lesar, Sandra Kubicka i Wojciech Jeschke oraz Barbara Kurdej-Szatan w duecie z Jackiem Jeschke. Uczestnicy najpierw otrzymali szansę, by jeszcze raz wykonać taniec, który zaprezentowali widzom i jurorom podczas poprzednich odcinków, a za który otrzymali najniższą ilość punktów.

„Jedno z najlepszych przeżyć w moim życiu”

Podczas drugiej rundy na zobaczyliśmy na parkiecie gwiazdy poprzednich edycji. Damianowi Kordasowi i Jenji Lesar towarzyszył Dawid Kwiatkowski, a do Sandry Kubickiej i Wojciecha Jeschke dołączył Robert Wabich. Barbara Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke zaprosili z kolei Elę Romanowską.

Jako pierwszy w finale zameldował się Damian Kordas, czyli zwycięzca IV edycji „MasterChefa”, a o Kryształową Kulę powalczy z nim Barbara Kurdej-Szatan. Tym samym z programem pożegnała się Sandra Kubicka. „Dzisiaj półfinał »Tańca z Gwizdami« i jest mi już smutno bo ta niesamowita przygoda dobiega końca. Jedno z najlepszych przeżyć w moim życiu” – pisała modelka jeszcze przed piątkowym odcinkiem. „Będę tęsknić za nimi, za treningami, za tańcem.. Mam nadzieje ze nie utracimy kontaktu po programie i spotkamy się na jakieś tańce. Wszyscy już wygraliśmy” – dodała. Finał programu już w piątek 22 listopada.

