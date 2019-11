Quentin Tarantino w Toruniu. Plejada sław na zakończenie Camerimage

Twórcy „Pewnego razu... w Hollywood” , którzy na planie filmowym spotykali się pięciokrotnie przy okazji różnych produkcji, otrzymali nagrodę specjalną dla Duetu Autor Zdjęć – Reżyser. Quentin Tarantino ma na swoim koncie dwa Oscary – za najlepszy scenariusz oryginalny za film „Django” w 2013 roku i za scenariusz do „Pulp Fiction” z 1995 roku. Jeszcze większą liczbą statuetek Akademii Filmowej może poszczycić się Robert Richardson, który nagradzany był Oscarem trzykrotnie – w 1992 roku za zdjęcia do filmu „JFK” , w 2005 roku za zdjęcia do „Aviatora” oraz w 2012 roku za zdjęcia do filmu „Hugo i jego wynalazek” .

Na scenie w Toruniu pojawili się także m.in. Edward Norton i Richard Gere. Ten drugi otrzymał nagrodę specjalną dla aktora. Norton wyróżniony został Nagrodą Aktorską im. Krzysztofa Kieślowskiego. Nagroda Specjalna dla Reżysera powędrowała do Lecha Majewskiego, a Nagrodą za Całokształt Twórczości dla Operatora uhonorowany został John Bailey.

Złotą Żabą wyróżniono Lawrence'a Shera za zdjęcia do „Jokera” Todda Phillipsa. Srebrna Żaba trafiła w ręce Césara Charlone'a za „Dwóch papieży” Fernando Meirellesa, a Brązową Żabą wyróżniony został Vladimíra Smutnego za „Malowanego ptaka” Václava Marhoula. Nagroda Publiczności Camerimage powędrowała do „Jokera”.

Camerimage wraca do Torunia

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, uznawany za jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęcony sztuce operatorów filmowych gościł w przeszłości w trzech miastach – Toruniu, Łodzi i Bydgoszczy. Teraz Festiwal Camerimage ma na stałe zagościć w Toruniu. We wrześniu umowę ws. utworzenia i współprowadzenia instytucji kultury o nazwie Europejskie Centrum Filmowe Camerimage podpisali wicepremier Piotr Gliński, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz prezes Fundacji Tumult Marek Żydowicz.

Inwestycja ma kosztować ok. 600 mln zł i zostać zrealizowana do 2025 r. 400 mln zł na powstanie centrum zostanie przeznaczone z budżetu państwa, a 200 mln zł da miasto Toruń.

