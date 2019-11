Justyna Żyła „wymodelowała” usta. „Polecam każdemu”

Szczyt popularności Justyny Żyły przypadł na czas, kiedy rozstała się ze swoim mężem, o czym na bieżąco informowała w mediach społecznościowych. Później świeżo upieczona celebrytka pozowała dla „Playboya”, z miernym skutkiem tańczyła w „Tańcu z Gwiazdami”, by w końcu poprowadzić program "Pierzemy brudy do czysta". Ostatnio medialne doniesienia na jej temat ucichły, ale była żona popularnego skoczka znowu dostarczyła tematu do komentarzy dla internautów.

„Zero bólu”

Żyła przyznała na Instagramie, że po raz kolejny odwiedziła gabinet medycyny estetycznej. „Mówię o tym głośno i się nie wstydzę, że korzystam z estetyki. Jest to czas dla mnie, abym zadba o swój wygląd. Przede wszystkim moja specjalistka skupia się na poprawieniu jędrności skory, wyrównaniu kolorytu” – dodała. Celebrytka wyjaśniła, że „zakochała się w radiofrekwencji” i przyznała, że poddała się zabiegowi modelowania ust. „Polecam każdemu! Przy znieczuleniu dentystycznym zero bólu” – podsumowała.

Jak można było się spodziewać, wpis Żyły wywołał falę komentarzy. „A ja głupi myślałem że jesteś naturalna” – napisał jeden z internautów. „Starzeć trzeba się umieć i przyjąć to z godnością. Później chodzą takie sztuczne i wiecznie nie będą” – czytamy w kolejnym z wpisów. Nie brakowało także jednak pozytywnych komentarzy od fanów celebrytki, którzy chwalili jej „bardzo ładne usta” .

