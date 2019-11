Komorowski kandydatem w wyborach prezydenckich? „Superniania” twierdzi, że to dobry pomysł

„Czytam, że Bronisław Komorowski jest namawiany przez Lewicę do startu w wyborach prezydenckich. To może być kandydat na miarę Kwaśniewskiego XXI wieku” – napisał na Twitterze użytkownik Kapibara. Jego wpis skomentowała Dorota Zawadzka, która stwierdziła, że kandydowanie byłego prezydenta byłoby „bardzo dobrym pomysłem”. „Tylko ktoś sensowny, nowoczesny powinien zrobić mu kampanię. Mocny sztab. Mądry” – dodała prowadząca program „Superniania”, który w przeszłości był emitowany na antenie TVN.

Co ciekawe, podobnych wpisów jest więcej, a różnią się jedynie nazwiskiem kandydata. Wspomniana Zawadzka udostępniła wcześniej post o tym, że Lewica namawia do startu w wyborach Magdę Gessler. Przypomnijmy, sama zainteresowana odniosła się już do rewelacji na temat swojej kandydatury, a wsparcie wyraził Robert Biedroń. „Bohaterką” podobnego wpisu jest także Dominika Wielowieyska, a o dziennikarce TOK FM napisała rzeczniczka prasowa Lewicy, Anna Maria Żukowska.

Internauci szybko podchwycili ten trend, a w kontekście kandydatur Lewicy pojawili się m.in. Jarosław Kaczyński, Lech Wałęsa, Stanisław Piotrowicz, Zenek Martyniuk, Bob Dylan, abp Marek Jędraszewski a także sam Aleksander Kwaśniewski.

