Keanu Reeves w kinowej wersji SpongeBoba. Zagra chamaechorę, czyli popularny chwast z westernów

Keanu Reeves to w ostatnim czasie jedno z najgorętszych nazwisk w Hollywood. Żeby tego nie zauważyć, trzeba by chyba spędzić cały ten rok na Księżycu. I nie chodzi tu tylko o trzecią część przygód Johna Wicka. Sympatyczny aktor podłożył też głos w najnowszej części „Toy Story”, udzielił kilku zapierających dech w piersiach wywiadów, poprowadził prezentację gry Cyberpunk 2077 (w której zresztą odgrywa dużą rolę) i został bohaterem ogromnej ilości memów. Branżowe plotki mówią też, że jest przymierzany do któregoś z filmów Marvela w ramach MCU.

Memy z Keanu Reevesem po prezentacji gry Cyberpunk 2077

Krótko mówiąc, kultowy Neo z „Matriksa” znów jest na topie. Wydawałoby się, że ktoś taki może do woli przebierać w rolach. Gdzie tymczasem zobaczymy ulubieńca tłumów? W trójwymiarowej, kinowej odsłonie przygód SpongeBoba Kanciastoportego. Do tego nie w roli głównego bohatera, ani nawet nie jako Patryka. Keanu zagra roślinę, a dokładniej biegacza, chamaechorę. Jeśli nie wiecie, o czym mowa, przypomnijcie sobie kule chwastów toczące się po pustkowiach w amerykańskich horrorach. Albo zobaczcie zwiastun tej produkcji. Wcześniej przechodziliśmy obok tego filmu raczej obojętnie. Teraz, choćby dla samego Keanu, poważnie zastanowimy się nad obejrzeniem.

Premiera filmu „SpongeBob Film: Na ratunek” zaplanowana została na maj 2020 roku.

Świat SpongeBoba

„SpongeBob Kanciastoporty” to serial animowany stworzony przez biologa morskiego i animatora Stephena Hillenburga dla telewizji Nickelodion. Z czasem produkcja zyskała najwyższe wskaźniki oglądalności w historii kanału i stały się najczęściej dystrybuowaną własnością Viavom Media Networks. Serial opowiada o tytułowym SpongeBobie Kanciastroportym, energicznej i pozytywnie nastawionej gąbce morskiej, przypominającej z wyglądu gąbkę kuchenną. W produkcji poznajemy też m.in. Patryka Rozgwiazdę, Skalmara Obłynosa, Eugeniusza Kraba, Sandy'ego Pysia, Gacusia czy Szeldona Plankton.

