Robert Janowski w szczerym wywiadzie. „Ze strachem o przyszłość mierzę się codziennie”

Przypomnijmy, w połowie sierpnia 2018 roku okazało się, że Robert Janowski nie będzie już prowadzącym „Jaka to melodia?”. Program prowadził przez ponad 20 lat (lata 1997–2018). Zastąpił go Norbert „Norbi” Dudziuk. Ta decyzja dla Roberta Janowskiego nie oznaczała jednak końca pracy w telewizji. Został gospodarzem programu „Gra Muzyka” w TV Puls.

„Lekcje pokory też są po coś”

– Kryzys to moje paliwo. Ze strachem o przyszłość mierzę się codziennie. Nie zadzwonili, a mieli dzwonić, odwołali koncert, a miałem go prowadzić. W moim fachu to norma, już nie panikuję – powiedział Robert Janowski w wywiadzie dla „Twojego Stylu”. Przyznał także, że żałuje, że nie może w ostatnich latach realizować się w aktorstwie. – Żałuję, że od lat nie zagrałem w żadnym filmie ani spektaklu. Tęsknię za tym, ale to nie znaczy, że mam biadolić – mówił.

Robert Janowski w wywiadzie opublikowanym w „Twoim Stylu” stwierdził, że „lekcje pokory też są po coś”. – Zdarza mi się poużalać nad sobą, że jakiejś szansy nie wykorzystałem, a kolejna się nie pojawiła, ale potem mówię: „Dobra, Janowski, ponarzekałeś, a teraz do roboty!” – powiedział.

