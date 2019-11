Katerina Kowalczuk wystąpi w polskim programie tanecznym? Post aktorki wywołał falę spekulacji

Gwiazda serialu „Zniewolona” zamieściła na swoim profilu na Instagramie grafikę, która wywołała sporo emocji u jej fanów. Na zdjęciu, które pojawiło się w mediach społecznościowych widnieją loga dwóch programów tanecznych: polsatowskiego „Tańca z gwiazdami” oraz „Dance, dance, dance”, które emituje TVP. „Hello, moja ukochana Polsko, w którym tanecznym show mnie widzicie? Wasza Kate” – napisała aktorka w podpisie do zdjęcia. Pod jej postem pojawiło się mnóstwo komentarzy sugerujących aktorce, w którym tanecznym show powinna wystąpić. Jeden z internautów przypomniał, że Katerina Kowalczuk pojawiła się na widowni „Tańca z gwiazdami”.

Katerina Kowalczuk stała się popularna w naszym kraju za sprawą serialu „Zniewolona”. To rozgrywająca się w XIX wieku ukraińska produkcja kostiumowa. Do tej pory w TVP wyemitowano dwa sezony serialu. W wolnym czasie aktorka najchętniej czyta, słucha muzyki, a także tańczy. Gwiazda serialu „Zniewolona” dodała także, że gdyby nie została aktorką, byłaby prawdopodobnie dziennikarką. – Mój ojciec tego chciał. Miałam jakieś 16 lat i zastanawiałam się, co studiować – powiedziała. Jednak po 20 dniach zajęć zrozumiała, że „to nie dla niej”. – Na szczęście ojciec też dał się przekonać – dodała aktorka. – Wciąż nie mogę uwierzyć, że jestem tu znana, a nawet bardzo znana. Jestem szczęśliwa z tego powodu, tym bardziej że nigdy wcześniej nie byłam w Polsce, a czuję się tu tak mile widziana – powiedziała Katerina Kowalczuk, która kilka miesięcy temu odwiedziła Polskę.

