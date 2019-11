Powstanie fabularna wersja dokumentu „Schody”. Głównego bohatera zagra Harrison Ford

Jeżeli jeszcze nie widzieliście serialu dokumentalnego pt. „Schody”, to gorąco polecamy zapoznanie się z tą produkcją. Przedstawia ona proces Michaela Petersona, oskarżonego o zamordowanie żony i upozorowanie jej wypadku. Widzowie razem z ławą przysięgłych mają ciężki orzech do zgryzienia, kiedy przychodzi do pytania o winę lub niewinność pisarza. To jedna z tych spraw, kiedy odkrycie prawdy wydaje się faktycznie niewykonalne, a nasze podejrzenia zmieniają się z odcina na odcinek.

Magazyn „Variety” zaznacza, że Harrison Ford nie tylko wcieli się w głównego bohatera, ale też będzie producentem wykonawczym serii, wspólnie z Antonio Camposem. Scenariusz zostanie oparty o dokument z 2014 roku, który w 2018 roku w poszerzonej wersji trafił na Netfliksa. Nie zdecydowano jeszcze, która telewizja lub platforma streamingowa jako pierwsza pokaże „The Staircase”, ani jaki będzie polski tytuł tej produkcji.

