Susan Sarandon miała poważny wypadek. Opublikowała polityczne przesłanie

„Mały poślizg = wstrząs, złamanie nosa, poobijane kolano. Wygląda na to, że jutro nie będę mogła uczestniczyć w spotkaniu w New Hampshire z senatorem Sandersem. Naprawdę przepraszam, że przegapię tę okazję” – napisała aktorka Susan Sarandon na Instagramie. Zdobywczyni Oskara przekazała jednak obserwatorom, co zamierzała powiedzieć w czasie wspomnianego wydarzenia.

„To kryzysowa sytuacja. Zapytaj naukowców, rolników, stworzenia żyjące w morzu. Zapytaj wszystkich, którzy stracili domy z powodu huraganów, powodzi i pożarów” – napisała Susan Sarandon na Instagramie. W dalszej części postu w podobnym tonie wskazywała na w jej odczuciu bardzo ważne zagadnienia. „To kryzysowa sytuacja. Zapytaj tych, którzy są odseparowani od swoich rodzin na granicy lub tych, którzy zostali rozdzieleni przez niesprawiedliwy, rasistowski, więzienny system zarobkowy” – czytamy dalej. „To kryzysowa sytuacja, gdy młodzi ludzie nie mają nadziei na edukację, na realizację marzeń, ponieważ są zadłużeni. Gdy nauczyciele zmuszeni są do podjęcia dodatkowej pracy, w sytuacji gdy 40 godzin uczciwej pracy nie zawsze pozwala na wyrwanie się z biedy. Kiedy homofobia, islamofobia, transfobia i rasizm odbiera życie – to sytuacja kryzysowa” – dodała Susan Sarandon. W dalszej części opublikowanego na Instagramie postu zaapelowała do swoich obserwatorów o wsparcie – ale nie dla siebie. „Sytuacje awaryjne wymagają odważnego, wizjonerskiego przywództwa. Senator Sanders wierzy w nas i że razem możemy przyczynić się do tego, by świat był lepszym miejscem. Walczył o sprawiedliwość społeczną, rasową i ekonomiczną przez całe życie, na długo przed kandydowaniem na prezydenta (…). Teraz nadszedł czas, abyśmy walczyli dla niego” – podsumowała aktorka. Bernie Sanders ubiega się o prezydencką nominację w organizowanych przez Demokratów prawyborach w USA. Czytaj także:

