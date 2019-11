Joanna Kulig w serialu Netfliksa. Są pierwsze zdjęcia z planu

Netflix udostępnił zdjęcia z serialu „The Eddy”. To pierwszy serialowy projekt nagrodzonego Oscarem za reżyserię Damiena Chazelle'a, którego produkcja zakończyła się niedawno w Paryżu. „The Eddy” to serial muzyczny, którego akcja rozgrywa się we współczesnym, wielokulturowym Paryżu, a fabuła rozwija się wokół klubu, jego właścicieli, grającej w nim kapeli i chaotycznego miasta, które ich wszystkich otacza. Ośmioodcinkowy serial nagrywany we Francji to dzieło Endeavor Content. Dialogi w serialu prowadzone są w 3 językach - po francusku, angielsku i arabsku. Na zdjęciach widać pochłoniętego pracą reżysera Chazelle'a, a także odtwórców głównych ról.

Obsada serialu „The Eddy”

W serialu zobaczymy międzynarodowe gwiazdy. Andre Holland („Wysokie loty”) wcieli się w rolę Eliota, niegdyś znanego pianistę z Nowego Jorku, a obecnie współwłaściciela upadającego paryskiego klubu muzycznego, w którym chowa się przed całym światem. Joanna Kulig („Zimna wojna”) zagra Maję, wokalistkę zespołu będącą z Elliotem w burzliwym związku. Amandla Stenberg („Nienawiść którą dajesz”) będzie Julią, czyli nastoletnią córką Eliota, która nagle zjawia się w Paryżu i zmusza ojca do zmierzenia się ze swoją przeszłością. Tahar Rahim („Prorok”) wcieli się w postać Farida, współwłaściciela klubu, którego tajemnicze życie wciąż negatywnie odbija się na Elliocie i jego zespole, a Leila Bekhti („Niezatapialni”) zagra wspierającą go żonę – Amirę. Serialowy zespół w „The Eddy” tworzą profesjonalni muzycy: Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil oraz Damian Nueva Cortes. Międzynarodową obsadę uzupełni również francuski raper Sopico, który zagra wokalistę zyskującego popularność zespołu.

Twórcy serialu

Wśród twórców serialu znajdują się: dwukrotnie nagrodzony Oscarem Damien Chazelle („La la land”), zwyciężczyni Złotej Kamery w Cannes Houda Benyamina („Divines”), zwycięzca Emmy Alan Poul („Opowieści z San Francisco”, „Grace i Frankie”) oraz zdobywca nagrody BAFTA, scenarzysta Jack Thorne (“Cudowny chłopak”). Sześciokrotny laureat Grammy Glen Ballard (Bad Michaela Jacksona i Jagged Little Pill Alanis Morissette) jest autorem wszystkich utworów wykonywanych przez serialowy zespół.

Dostępny będzie na całym świecie wyłącznie dla użytkowników Netfliksa.

