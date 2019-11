Na punkcie Yody małego oszalał świat. Dowody mamy na to

W Polsce platforma Disney+ jest nadal niedostępna, siłą rzeczy więc nikt jeszcze w naszym kraju serialu „The Mandalorian” nie widział. Prawda? Nawet jeśli jednak moc w nas jest wielka i opieramy się przed mrocznymi pirackimi wersjami, to nie mogliśmy uniknąć przecieków z tej produkcji. Mamy oczywiście na myśli jeden, konkretny przeciek. A może raczej powódź. W każdym razie zjawisko o tak wielkiej skali, że nawet nie uznaje się go za spoiler. W końcu każdy z nas już widział Baby Yodę. I każdy z nas, nawet jeśli nie należy do grona fanatyków „Gwiezdnych Wojen” musiał skruszeć pod spojrzeniem tego cuda.

Jak dzieje się to obecnie z większością fenomenów popkultury, Baby Yoda zawładnął też wyobraźnią twórców memów. W galerii pod spodem znajdziecie wybrane przykłady. Jeśli coś pominęliśmy, koniecznie podeślijcie nam na Twitterze lub w komentarzach na naszym profilu na Facebooku.

