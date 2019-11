Uczestniczka „Projektu Lady” przyznała, że jest prostytutką. „To bilet w jedną stronę”

– Nikogo w życiu nie skrzywdziłam, nie oszukałam, nie czerpałam z nikogo korzyści, a mogłam. Nawet moi klienci mi mówią: „Ty nie pasujesz do tego świata. Jesteś taka dobra, taka uczynna”. I choć pracuję jako prostytutka już 10 lat, to mówią mi, że nie mam takiego „kur*****ego charakteru”, który, niestety, dziewczyny często mają w tej branży – powiedziała Karolina Plachimowicz w wywiadzie dla „Faktu”.

Dziennikarka przeprowadzająca wywiad oceniła, że trzeba mieć dużo odwagi, by powiedzieć: „Jestem prostytutką”. Uczestniczka programu „Projekt Lady” w odpowiedzi na te słowa przyznała, że „nie miała innego wyjścia”. – W Holandii poznałam Polaka, który się we mnie zauroczył i chciał ze mną być. Powiedziałam mu, że się z nim nie zwiążę, więc zaczął mnie szantażować. Groził, że wszystkim powie, gdzie pracuję i upubliczni moje nagie zdjęcia. Więc wreszcie postanowiłam powiedzieć dość. Jeżeli ludzie mają się dowiedzieć o mnie prawdy, to ode mnie, nie od niego – podkreśliła.

W szczerym wywiadzie, którego udzieliła „Faktowi", Karolina Plachimowicz opowiedziała także o początkach pracy w branży. – To się zaczęło, kiedy miałam 19 lat. Na początku pracowałam w Niemczech. Poznałam tam koleżankę i ona mnie do tego namówiła. Opowiadała, że szybko zarobię pieniądze, a wtedy bardzo ich potrzebowałam, żeby się utrzymać. Myślałam, że chwilę popracuję i wrócę do normalnego życia. Nikt mi wtedy nie powiedział, że wejście do świata prostytucji, jest jak bilet w jedną stronę – powiedziała. Kobieta przekonywała, że wielokrotnie próbowała porzucić tę ścieżkę.

