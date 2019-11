Gwyneth Paltrow, Zoe Saldana i Kate Hudson promują Dubaj. Zobaczcie film

Krótki film nosi tytuł „A Story Takes Flight” . Gwyneth Paltrow, Zoe Saldana i Kate Hudson wyruszają osobno w trzy różne pełne inspiracji podróże eksploracyjne przez Dubaj, dokonując wzruszających odkryć i budując powiązania z napotykanymi ludźmi. Na końcu spotykają się i opowiadają o swoich przeżyciach i przygodach, jakie napotkały w ciągu dnia. Reżyserem filmu jest zdobywca nagrody Emmy reżyser Guild Reed Morano.

Issam Kazim, dyrektor departamentu zajmującego się turystyką w Dubaju powiedział, że "A Story Takes Flight" nie przypomina żadnego innego filmu o tym miejscu. – Definiuje charakter naszego miasta. To historia poznawania danej osoby poprzez ich interakcję z Dubajem – podkreślił. – Niezależnie od tego, kim jesteś i skąd jesteś, Twoja podróż z nami nie ma linii mety – ścieżki zwiedzania są nieograniczone – dodał. – Jako miasto bardzo cieszyliśmy się, że możemy gościć Gwyneth, Zoe i Kate i pracować z tak niesamowitym reżyserem, jakim jest Reed – kontynuował. – Oczami aktorów widzimy wartości, powiązania i doświadczenia, jakie są nieodłącznym elementem Dubaju. Oto, co reprezentujemy. Jesteśmy dumni, że jesteśmy domem dla ponad 200 narodowości i zapraszamy odwiedzających do napisania tutaj następnego rozdziału historii – zachęcił Kazim.

