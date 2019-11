Najlepsze seriale HBO ostatnich lat. Co warto obejrzeć?

1. „Pozostawieni” (2014)

Serial powstał na motywach bestsellerowej powieści Toma Perrotty pt. „The Leftovers”. Kiedy nagle znika 2 proc. ludności, ci, którzy pozostali, starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Akcja serialu rozpoczyna się trzy lata później, kiedy ludzie nadal odczuwają skutki niewytłumaczalnego zniknięcia. Trudno im odciąć się od tego, co się wydarzyło.



2. „Figurantka” (2012)

Serial opowiada o losach Meyer i jej pracowników, którzy wspólnie chcą zrobić w polityce coś znaczącego, nie wikłając się w gierki i układy będące chlebem powszechnym Waszyngtonu.



3. „Barry” (2018)

Barry (Bill Hader) zarabia na życie jako płatny zabójca z dolnej półki. Mężczyzna jest w depresji, czuje się samotny i całkowicie wypalony. Niechętnie zgadza się na realizację zlecenia w Los Angeles, gdzie ma zająć się młodym, aspirującym aktorem. Podążając za swoim celem, Barry trafia na spotkanie lokalnej grupy teatralnej. Ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że w ich towarzystwie czuje się dobrze i nabiera przekonania, że chciałby zerwać ze starym życiem. To jednak nie jest takie proste…



4. „Spojrzenia” (2014)

Patrick (Jonathan Groff) ma 29 lat i zajmuje się tworzeniem gier komputerowych. Chłopak przeżył właśnie rozstanie z partnerem. Wraca na rynek singli i znów zaczyna umawiać się na randki. Aspirujący do rangi artysty, trzydziestojednoletni Agustín (Frankie J. Alvarez) zastanawia się nad ideą monogamii na chwilę przed przeprowadzką do swojego chłopaka. Najstarszy z nich – blisko czterdziestoletni Dom (Murray Bartlett) – czuje się zawodowo i prywatnie niespełniony. Powoli zaczyna go dopadać kryzys wieku średniego. Miłosne perypetie trójki homoseksualnych przyjaciół - każdy z nich jest na innym etapie swojego życia, ma inne potrzeby, tęsknoty i marzenia.



5. „Olive Kitteridge” (2014)

Olive Kitteridge to czteroczęściowy miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor, surowe usposobienie i twarde zasady moralne, za którymi Olive skrywa dobre serce. Jej mąż Henry (Richard Jenkins) prowadzi lokalną aptekę. Serial koncentruje się na głównej bohaterce i jej relacjach z otoczeniem - przedstawia wydarzenia na przestrzeni 25 lat życia miasteczka.



6. „Ostre przedmioty” (2018)

Dziennikarka St. Louis Chronicle, Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille Marian.



7. „Wielkie kłamstewka” (2017)

Zaślepione miłością matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Jakie kłamstwa kryją się za pozorami ich perfekcyjnego życia? Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane (Shailene Woodley) i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline (Reese Witherspoon) i Celeste (Nicole Kidman) biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą (Laura Dern). Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.



8. „Detektyw” (2014)

Głównymi bohaterami są Martin Hart (Woody Harrelson) i Rust Cohle (Matthew McConaughey), dwaj detektywi i byli partnerzy, którzy w połowie lat 90. pracowali w wydziale kryminalnym w Luizjanie. Prowadzili wówczas śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa, które mogło mieć rytualny podtekst. Podczas poszukiwań mordercy ich losy połączyły się w nieoczekiwany sposób, co doprowadziło do konfliktu. W 2012 roku zostaje popełnione podobne morderstwo. Dwóch nowych detektywów przydzielonych do sprawy postanawia przejrzeć akta z 1995 roku. Martin i Rust opowiadają im o dawnym śledztwie i swoim życiu, wyjawiając przy okazji powody, które skłoniły Cohle’a do odejścia z wydziału zabójstw w 2002 roku.



9. „Iluminacja” (2012)

Amy (Laura Dern) pracuje w korporacji z branży kosmetycznej. Właśnie wróciła do biura po kilkumiesięcznej przerwie, którą spędziła w ośrodku odnowy na Hawajach. Pojechała tam, by poradzić sobie z załamaniem nerwowym spowodowanym zarówno frustracją w pracy, jak i nieudanym życiem osobistym. Kilka miesięcy na Hawajach pozwoliło jej wrócić do równowagi. Bogatsza o nowe doświadczenia i techniki, które poznała w ośrodku, Amy pragnie zmienić swoje życie – lepiej wykonywać pracę i zrozumieć swoich współpracowników, znaleźć płaszczyznę porozumienia z matką (Diane Ladd) oraz pomóc byłemu mężowy (Luke Wilson).Czytaj także:

Gwyneth Paltrow, Zoe Saldana i Kate Hudson promują Dubaj. Zobaczcie film