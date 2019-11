Elizabeth Hanks – córka aktora Toma Hanksa. Czym się zajmuje?

Elizabeth Hanks i jej brat Colin Hanks są dziećmi z pierwszego małżeństwa swojego ojca Toma Hanksa z aktorką Samanthą Lewes. Para rozstała się w 1987 roku. Lewes zmarła w wieku 49 lat 12 marca 2002 roku na raka kości. Hanks ponownie ożenił się w 1988 roku z aktorką Ritą Wilson, z którą ma także dwójkę dzieci – Cheta Hanksa i Trumana Theodore'a.

Elizabeth Hanks – wykształcenie

Jedyna córka Hanksa urodziła się 17 maja 1982 roku w Los Angeles. Uczęszczała do prestiżowej Archer School for Girls. W 2001 roku została przyjęta do Vassar Collage, który ukończyła w 2004 roku uzyskując stopień naukowy w dziedzinie sztuki, filologii angielskiej oraz literatury. Później przez rok uczyła się w University of St. Andrews – prywatnej uczelni w Szkocji. Po rozstaniu rodziców Elizabeth pozostała ze swoim ojcem i była wychowywana także przez jego drugą żonę Ritę Wilson. Miała jednak na bieżąco kontakt ze swoją matką.

Życie zawodowe

Pierwszą rolą filmową Elizabeth Hanks była ta u boku jej ojca w filmie „Forrest Gump” w 1994 roku. Zagrała dziewczynkę, która nie pozwala Forrestowi usiąść obok siebie w autobusie. W 1996 roku zagrała w filmie „That Thing You Do” . Następna rola przyszła lata później – w 2015 roku. Zobaczyć mogliśmy wówczas aktorkę w filmie „Anchorage” .

Poza aktorstwem Elizabeth Hanks na co dzień jest pisarką i edytorką. Ma nawet swój blog, na którym dzieli się swoimi opiniami na różne tematy. Przez jakiś czas była edytorem „Huffington Post” . Teraz głównie zajmuje się pisaniem recenzji książek.

Czytaj także:

