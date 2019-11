Ma zespół Tourette'a, został zwycięzcą „Top Model”.„Bałem się opinii, że przeszedłem, bo jestem chory”

W finale ósmej edycji programu TVN wzięło udział czterech uczestników: Dawid Woskanin, Olga Kleczkowska, Stanisław Obolewicz oraz Sandra Dosz. Tym razem punkty jurorów zsumowane zostały z głosami widzów i to zadecydowało o wygranej. Jako pierwsza z rywalizacji odpadła Sandra Dorsz. Zwycięzcą programu został Dawid Woskanin. Otrzymał czek w wysokości 100 tys. złotych, a także kontrakt na współpracę z prestiżową agencją Model Plus. Pojawi się również na okładce grudniowego numeru magazynu „Glamour”. – Finał był dla mnie czymś niesamowitym. To fenomenalna wiadomość! Chcę związać swoją przyszłość z modelingiem, takie są plany – powiedział zwycięzca.

Dawid Woskanin zwrócił uwagę widzów już na castingu, podczas którego doprowadził jurorów do łez – rozczuliło ich to, w jaki sposób radził sobie z opanowaniem tików nerwowych. 20-latek mówił, że po emisji odcinka otrzymał bardzo dużo pozytywnych komentarzy. – Dużo się wydarzyło. Ucieszyłem się. Miło się zaskoczyłem. Dało mi to porządnego kopa motywacyjnego – podkreślił dodając, że nie miał pojęcia, że wywoła taką dyskusje o zespole Tourette'a. – Nie miałem pojęcia. Bałem się opinii, że przeszedłem casting tylko dlatego, że jestem chory. Zaskoczyło mnie to – wyznał.

Chłopak, który choruje od 6 roku życia przyznawał, że jego życie bywa problematyczne. – Najgorsza rzecz, która przydarzyła mi się, związana z chorobą, nastąpiła ostatnio. Starsza pani popatrzyła na mnie i zapytała, czy jestem świrem. Odpowiedziałem: „Nie, jestem chory. Mam zespół Tourette’a”. Opowiedziała: „Idź się powieś”. Zaśmiałem się po prostu. Nie wiedziałem, jak mam zareagować – mówił.

Kim jest Dawid Woskanin?

Dawid Woskanian ma 20 lat i 186 centymetrów wzrostu. Pochodzi z Bielska-Białej, a aktualnie mieszka w Kozach. Tam ukończył Liceum Ogólnokształcące. Jego największą pasją jest street workout. Jego największym marzeniem jest udział w pokazie dla domu mody Balmain. Zwycięstwo w ósmej edycji programu „Top Model” z pewnością przybliży go do spełnienia tego marzenia.

Zespół Tourette'a – na czym polega?

Zespół Tourette’a jest chorobą tikową. Pojawia się nagle między 2. a 15. rokiem życia. Najczęstsze objawy choroby to mruganie oczami, ruchy ramion lub głowy, grymasy, pochrząkiwania czy mlaskanie. Osoba chora podskakuje, dotyka siebie lub innych osób, kręci się w kółko, może wypowiadać słowa, które są pozbawione sensu. Tiki bardzo często występują w seriach, które można uznać za napady choroby. Na zespół Tourette'a choruje się zazwyczaj do końca życia.

