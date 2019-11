Netflix w grudniu to nie tylko „Wiedźmin”. Podpowiadamy, co jeszcze warto obejrzeć

Grudzień to dla serwisów streamingowych złoty okres, ale też czas największej walki z konkurencją. Zwłaszcza, że do rywalizacji dołączył nowy gacz, Disney+. Zobaczcie, co przygotował na grudzień Netflix.