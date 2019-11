Oglądaliście już „Krainę lodu 2”? Obejrzyjcie też memy

O tym, że „Frozen 2” będzie hitem kasowym, wiedziano na długo przed premierą. Czy jednak dane dzieło zdobędzie sobie sympatię mediów społecznościowych – tego nigdy nie wiadomo aż do premiery. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać między memami. Zebraliśmy ich dla was całkiem sporo.

Druga część przygód Elsy, choć kipi od żartów, znów porusza poważne tematy, których tutaj oczywiście nie będziemy zdradzać. Nie chcąc „spoilować" wam istotnych wątków fabularnych, staraliśmy się też w odpowiedni sposób dobrać memy. Jeżeli jednak zależy wam na uniknięciu wszelkich informacji dotyczących „Krainy lodu 2", być może przeglądanie galerii zostawcie sobie na później, już po seansie. Skupiamy się tu właśnie na śmiechu, którego sporo dostarczają nie tylko twórcy z Disneya, ale też internauci, którzy film obejrzeli. Memów w sieci znajdziecie dziesiątki i są znacznie bardziej kreatywne, niż tylko wyolbrzymianie reakcji na przebojowe piosenki z „Frozen 2". Hitowa pierwsza część Przypomnijmy, pierwsza część "Krainy lodu" miała premierę w listopadzie 2013 roku i przez kilka pierwszych miesięcy zarobiła blisko 675 milionów dolarów. Wytwórnia Disney poinformowała, że w dniu premiery DVD z filmem kupiło ponad trzy miliony Amerykanów. Soundtrack zawierający nagrodzony Oskarem utwór Idiny Menzel „Let it go" ("Mam tę moc") znalazł się na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się płyt w Stanach Zjednoczonych. W ciągu tygodnia od dnia premiery został sprzedany w ponad 200 tysiącach egzemplarzy.

Memy inspirowane filmem „Frozen 2” Galeria: