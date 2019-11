Edyta Górniak opowiedziała o wypadku byłego męża. „Osunęłam się na podłogę”

Edyta Górniak występowała w wielu programach muzycznych, a także rozrywkowych. Widzowie mogli oglądać artystkę zarówno w fotelu trenera w „The Voice of Poland” jak i „The Voice Kids”. Piosenkarka wzięła również udział w programie telewizji TVN „Agent”, z którego wycofała się po kilku odcinkach.

„Osunęłam się na podłogę”

Od pewnego czasu Edyta Górniak uczy się przepisów ruchu drogowego oraz szkoli swojego praktyczne umiejętności jako kierowca, a jej zmagania można śledzić na antenie TVN w programie „My Way”. W ostatnim odcinku show gwiazda ujawniła szczegóły z życia prywatnego. Opowiedziała, w jaki sposób dowiedziała się o wypadku spowodowanym przez jej męża. Opisała także, jakie emocje jej wówczas towarzyszyły. Słowa artystki cytuje „Super Express”. – Dostałam SMS-a od mojego Marcina. Przeczytałam takie słowa: „Edi nie mam odwagi do ciebie zadzwonić, więc napiszę. Darek zabił człowieka. Mamy około 6-7 godzin, zanim dowie się o tym prasa” – powiedziała wokalistka. – Pamiętam, że mi się nogi ugięły i osunęłam się na podłogę. Pierwsze, co pomyślałam: „Boże, to mogłam być ja!”. Wiele razy groził, że zrobi mi krzywdę – dodała Edyta Górniak.

