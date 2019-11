Najlepsze filmy dostępne teraz w serwisie Netflix

Nawet przy najbardziej wyrafinowanych algorytmach, często przeglądając serwisy streamingowe trudno zdecydować, co oglądać. Czasami egzamin zdają klasyki kina, które chętnie przypominamy sobie po latach. Innym razem sięgamy po nowości, o których mówi cały świat. W tej chwili na Netflix obejrzeć możemy wiele filmów zaliczających się do tych kategorii. Dla ułatwienia – stworzyliśmy dla was listę ze zwiastunami.

„Wichry namiętności” (1994)



„Siedem dusz” (2008)



„American Hustle” (2013)



„W pogoni za szczęściem” (2006)



„Birdman” (2014)



„Zaginiona dziewczyna” (2014)



„300” (2006)



„Mroczny rycerz” (2008)



„Siedem lat w Tybecie” (1997)



„Pralnia” (2019)



„Django” (2012)



„Chłopcy z ferajny” (1990)



„Supersamiec” (2007)



„Pulp Fiction” (1994)



„Zodiak” (2007)



„Irlandczyk” (2019)Czytaj także:

73-letnia Susan Sarandon miała poważny wypadek. Pokazała drastyczne zdjęcia