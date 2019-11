Luc Besson znów ma kłopoty. Prokurator chce kary więzienia

Kobieta rozpoczęła pracę w firmie EuropaCorp należącej do Luca Bessona w 2015 roku i została zwolniona w styczniu 2018 roku za „poważnie przewinienie” . „Sophie F”.

twierdzi, że w 2017 roku odmówiono jej trzydniowego urlopu w związku z francuskim świętem. Później z kolei została zwolniona, mimo że była na zwolnieniu lekarskim. EuropaCorp podobno uznała przyczyny zaprzestania przez nią pracy za „nieuczciwe” i stwierdziła, że celem tego było umożliwienie jej urlopu w „nieregularny sposób” .

Według medialnych doniesień, w ciągu trzech kolejnych miesięcy, kiedy Sophie F. przebywała na zwolnieniu lekarskim, czterech lekarzy oceniło ją jako niezdolną do powrotu do pracy. „Le Monde” podkreśla, że zwolnienie na podstawie stanu zdrowia pracownika stanowi przestępstwo we Francji.

Przewodnicząca sądu w Bobighny Alexandra Vaillant powiedziała, że Besson wysyłał do Sophie F. „SMS-y z prośbami na jej prywatny telefon w nocy, weekendy i podczas wakacji” .

