„Irlandczyk” od Scorsese doczekał się swoich memów. Mnóstwo nawiązań do Marvela

– Wiecie, starałem się. Ale to nie jest kino – mówił na początku października o filmach Marvela Martin Scorsese. – Szczerze, choć są świetnie zrobione, z aktorami, którzy dają z siebie wszystko w tych okolicznościach, to kojarzą mi się co najwyżej z parkami rozrywki (w oryginale „theme parks” – red.). To nie jest kino istot ludzkich przenoszących emocjonalne i psychologiczne doświadczenia innych ludzi – kontynuował. Później swój pogląd rozwinął jeszcze w felietonie opublikowanym na łamach „The New York Times”. Dodał tam, że w dziełach Marvel Studios "nie ma odkrywania, tajemnicy ani autentycznego emocjonalnego niebezpieczeństwa, nie ma ryzyka".

Jego słowa dobrze zapamiętali twórcy memów, którzy jeszcze przed premierą „Irlandczyka” na różne sposoby starając się wyśmiać ten komentarz. Najmocniej jednak słowa Scorsese o „ryzykowaniu” i „odkrywaniu tajemnicy” podważył jego najnowszy film. Trudno bowiem znaleźć w nim coś, czego do tej pory nie widzieliśmy w poprzednich produkcjach tego artysty. Na co jeszcze zwracają uwagę najnowsze memy dotyczące Scorsese i jego dzieła? Sprawdźcie w naszej galerii.

