Serialowa Ciri na randce z Maciejem Musiałem? Ta róża daje do myślenia

Serialowi Sir Lazlo i Ciri, czyli Maciej Musiał i Freya Allan zamieścili na Instagramie wspólne zdjęcie z wyjścia do teatru. Już sam ten fakt wystarczyłby do tego, by media społecznościowe przez najbliższe tygodnie iskrzyły od plotek i domysłów. Serialowa para spotkała się jednak w teatrze, a 18-letnia aktorka do zdjęcia zapozowała z czerwoną różą.

Sztuka, na którą wybrali się aktorzy z „Wiedźmina”, to „Cyrano de Bergerac” Edmonda Rostanda. Opowiada o XVII-wiecznym poecie, który zakochał się w kuzynce, lecz nie potrafił wyznać jej uczuć. Zamiast tego pomaga jej zejść się ze swoim przyjacielem i pisze za niego listy miłosne. Swoje uczucie wyznaje dopiero tuż przed śmiercią.

Serial „Wiedźmin”

Oparty na sadze Andrzeja Sapkowskiego „Wiedźmin” serial swoją premierę będzie miał 20 grudnia tego roku. „Wiedźmin” to opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.

„Wiedźmin” Netfliksa – obsada

W postać Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill, a w pozostałych głównych rolach wystąpią Anya Chalotra jako Yennefer i Freya Allan jako Ciri. Ogłoszono już także pozostałych członków obsady, którymi są: Jodhi May jako Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson jako Eist, Adam Levy jako Myszowór, MyAnna Buring jako Tissaia, Mimi Ndiweni jako Fringilla, Therica Wilson-Read jako Sabrina, Millie Brady jako Renfri, Eamon Farren jako Cahir, Joey Batey jako Jaskier, Lars Mikkelsen jako Stregobor, Royce Pierreson jako Istredd, Wilson Radjou-Pujalte jako Dara oraz Anna Shaffer jako Triss. W serialu pojawi się także polski aktor. Maciej Musiał wcieli się w rolę Sir Lazlo.