Prezydent Brazylii kontra Leonardo DiCaprio. Aktor wydał oświadczenie

Jair Bolsonaro stwierdził, że organizacje pozarządowe (NGO) przyczyniły się do pożarów, które spustoszyły lasy deszczowe Amazonii na początku 2019 roku. – Co zrobili ludzie z organizacji pozarządowych? Co jest łatwiejsze? Podpalenie lasów – stwierdził, nie podając żadnych dowodów na poparcie tego oskarżenia. – Zrób zdjęcie, nakręć film, wyślij go do organizacji pozarządowej, to rozprzestrzeni się, przeprowadzona zostanie kampania przeciwko Brazylii. Później skontaktują się z Leonardo DiCaprio, on przekaże tej organizacji pozarządowej 500 tysięcy dolarów. Jakaś część trafi do ludzi, którzy byli odpowiedzialni za podpalenia, prawda? – mówił prezydent Brazylii. – Leonardo DiCaprio, pomagasz w spaleniu Amazonii, niemożliwe – kontynuował. Dzień wcześniej Bolsonaro podobne tezy wygłosił na spotkaniu ze swoimi zwolennikami. – Leonardo DiCaprio to świetny facet, prawda? Przekazuje pieniądze na spalenie Amazonii – stwierdził.

Aktor znany z filmów takich jak „Titanic” , „Zjawa” czy ostatnio „Pewnego razu w... Hollywood” , odpowiedział na oskarżenia prezydenta Brazylii w sobotę na Instagramie. Obalił tezy Bolsonaro i podtrzymał poparcie dla Brazylijczyków, którzy ratują lasy. „Stawką jest przyszłość tych niezastąpionych ekosystemów i jestem dumny z tego, że te grupy je chronią” – napisał. Dodał też, że mimo, że organizacje, do których odnosił się Bolsonaro „warte są poparcia” , sam współpracował z innymi grupami. Aktor podkreślił, że „lasy deszczowe Amazonii są w kryzysie” .

„Brazylia historycznie dokonała imponującego postępu w kierunku ochrony tych unikalnych ekosystemów. Jednakże, jesteśmy zaalarmowani ostatnimi wydarzeniami, które mogą cofnąć ten postęp. W ostatnich dniach sformułowano wiele nieprawdziwych tez, aby zaatakować obrońców środowiska i odwrócić uwagę ludzi od polityki wywołującej kryzys, taki z jakim mieliśmy do czynienia w tym roku” – dodał w oświadczeniu Wes Sechrest, CEO i główny naukowiec w organizacji Global Wildlife Conservation.

