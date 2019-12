„Nie czas umierać”. 14-sekundowy teaser zapowiada zwiastun nowego Bonda

Do premiery najnowszego filmu z agentem 007 zostało jeszcze sporo czasu. Brytyjska premiera zaplanowana jest na 3 kwietnia, amerykańska na 8 kwietnia 2020 roku. Już teraz jednak twórcy budują napięcie i tworzą wokół tej produkcji odpowiednią aurę. Tak przynajmniej odczytujemy zamieszczoną w sieci „zapowiedź zapowiedzi”, czyli teaser trailera.

Na 14-sekundowym zaledwie nagraniu widzimy Daniela Craiga jako Jamesa Bonda i Lashanę Lynch, wcielającą się w jego partnerkę. Dostajemy też sekundę sceny pościgu na motorze i urywek z działkami wysuwającymi się z pojazdu. Tyle, co nic, a jednak dla fanów 007 to już z pewnością powód do świętowania. Zresztą, pełny zwiastun pojawi się już w środę 4 grudnia. Chyba wytrzymacie do tego czasu, prawda?

Bond 25 – co wiemy do tej pory

Wokół tego filmu wytworzyło się mnóstwo emocji, wynikających głównie z faktu, że ma być to ostatnia produkcja z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Reżyserem filmu „No Time to Die” jest Cary Fukunaga („Detektyw” 1 sezon, „To”, „Jane Eyre”, „Ucieczka z piekła”). Z kolei autorami scenariusza są Neil Purvis, Robert Wade I, Scott Z. Burns i Phoebe Waller-Bridge. Za zdjęcia odpowiadać będzie Linus Sandgren. Film kręcony będzie w Norwegii i we Włoszech, a także w studiu Pinewood w Londynie.

To, na co wszyscy czekali z zapartym tchem, to obsada filmu. Ogłoszono już, że w nowym Bondzie zobaczymy gwiazdy znane nam z poprzednich części, czyli: Daniela Craiga, Christopha Waltza, Ralpha Fiennesa, Naomie Harris, Léę Seydoux, Bena Whishawa, Jeffrey'a

Wrighta i Rory'ego Kinneara. W nowych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Dali Bensallah, Billy Magnussen, Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas i David Dencik. Rami Malek ma zagrać w filmie czarny charakter.

Co wiemy o fabule nowego Bonda?

Jak podaje portal Deadline, w tej części wypoczywającego na Jamajce Bonda prosi o pomoc jego stary przyjaciel z CIA Felix Leiter (Wright). Misja polega na uratowaniu porwanego naukowca, jednak okazuje się znacznie trudniejsza, niż zakładano i prowadzi Bonda na trop tajemniczego złoczyńcy, uzbrojonego w niebezpieczną nową technologię.

