Nietypowe zachowanie Kamila Bednarka w finale „The Voice od Poland”. Fani oburzeni, menedżer komentuje

Dziesiątą edycję programu wygrała Alicja Szemplińska, która w ostatecznej rozgrywce pokonała Darię Reczek. Podczas finału podziwialiśmy także wokalne występy Tadeusza Seiberta oraz Damiana Kuleja, który jako pierwszy pożegnał się z marzeniami o ostatecznym triumfie. Kulej to podopieczny Kamila Bednarka, który po emisji finału został skrytykowany przez widzów.

„Kamil zawsze się śmieje”

Fani programu nie kryli swojego oburzenia nietypowym zachowaniem jurora, który często wybuchał śmiechem, a czasami przerywał wypowiedzi innych trenerów. „Gratulacje dla dziewczyn. Były najlepsze. Szkoda tylko, że Bednarek, upokarzając samego siebie swoim żenującym zachowaniem, robił wszystko, żeby zepsuć show – źródła tego zachowania można się domyślać” – napisała jedna z komentujących na Instagramie. „Też myślę że Bednarek zachował się jak dziecko, któremu jak coś nie wyszło to trzeba zepsuć resztę. W każdej edycji ktoś pierwszy musiał odpaść. Na pewno też trenerzy byli niezadowoleni, ale potrafili dalej oceniać tych uczestników którzy dalej walczyli o pierwsze miejsce, a nie obrażali się na wszystkich” – czytamy w kolejnym z komentarzy.

Nie brakuje również obrońców Bednarka. „Fajnie, że jest ktoś pozytywny, bez spiny. Mnie zaraża właśnie jego śmiech bo jest pozytywną osobą, niektórzy w stresie się śmieją. Nikt nigdy nie miał głupawki?” – napisała jedna z internautek. W podobnym tonie wypowiedział się menedżer artysty, Mateusz Posyniak. – Kamil zawsze się śmieje, a hejty są na porządku dziennym. Czemu tak pisali widzowie? To trzeba pytać ich. Jeśli chodzi o zachowanie Kamila, to nie ma w nim nic takiego, co wymagałoby komentarza – stwierdził Posyniak w rozmowie z Plejadą.

