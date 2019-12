„Nowy papież” – serial Paola Sorrentina z Judem Law i Johnem Malkovichem. Jest data premiery

„Nowy papież”, czyli kontynuacja serialu z 2017 roku pt. Młody papież, to kolejna produkcja w reżyserii zdobywcy Oscara Paola Sorrentina. Serial ponownie zagłębia się w kulisy działania Stolicy Apostolskiej, koncentrując się między innymi na naturze ludzkich pragnień, odkrywając przywary i słabości osób posiadających władzę, oraz złożony charakter współczesnej wiary.

O czym będzie „Nowy papież”?

Akcja kolejnej części rozpoczyna się tuż po wydarzeniach z ostatniego odcinka Młodego papieża, kiedy Lenny Belardo (Jude Law), znany światu jako papież Pius XIII, zapada w śpiączkę. Po niespodziewanym i tajemniczym zwrocie akcji, sekretarzowi stanu Voiello (Silvio Orlando) udaje się osadzić na Piotrowym Tronie Sir Johna Brannoxa (John Malkovich) – uroczego i wyrafinowanego angielskiego arystokratę, który przyjmuje imię Jana Pawła III. Nowy papież wydaje się być idealnym wyborem, ale skrywa tajemnice i ma pewną słabość. Voiello szybko uświadamia sobie, że zastąpienie charyzmatycznego Piusa XIII nie będzie łatwym zadaniem. Zawieszony między życiem i śmiercią Lenny Belardo staje się świętym – obiektem kultu tysięcy ludzi, co potęguje rozłam między różnymi odłamami fundamentalizmu. W tym samym czasie Kościół boryka się z atakami ze strony zewnętrznych oponentów oraz skandalami, które dotykają najważniejszych symboli chrześcijaństwa i mogą bezpowrotnie podważyć istniejącą od stuleci hierarchię. Tradycyjnie nic w Watykanie nie jest takie, na jakie wygląda. Dobro i zło jednoczą się, by na nowo napisać historię, ale zanim dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia, sprawy muszą potoczyć się własnym torem.

Obsada i twórcy

W rolach głównych „Nowego papieża” występują dwukrotnie nominowani do Nagrody Akademii Filmowej aktorzy – Jude Law oraz John Malkovich. Wśród obsady znanej z Młodego papieża znaleźli się: Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier i Maurizio Lombardi. W nowym sezonie dołączyli do nich Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir i Massimo Ghini. W rolach gościnnych wystąpią Sharon Stone i Marilyn Manson.

„Młody papież” jest koprodukcją Sky, HBO i CANAL+. Pomysłodawcą i reżyserem wszystkich odcinków serialu jest Paolo Sorrentino. Autorami scenariusza są Paolo Sorrentino, Umberto Contarello i Stefano Bises. Jest to druga produkcja Sorrentino, której akcja rozgrywa się we współczesnym Watykanie. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Lorenzo Mieli, Mario Gianani, Riccardo Neri, Elena Recchia, Paolo Sorrentino, Jude Law, Caroline Benjo, Carole Scotta, Simon Arnal, Jaume Roures, Javier Méndez, Nils Hartmann i Sonia Rovai. Producentami serialu ze strony należącej do koncernu Freemantle spółki Wildside są Lorenzo Mieli i Mario Gianani. Koproducentami są Haut et Court TV i The Mediapro Studio. Za międzynarodową dystrybucję serialu odpowiedzialna jest spółka Freemantle.

„Nowy papież” – kiedy premiera?

Premiera Nowego papieża (New Pope) odbędzie się w HBO GO już 10 stycznia, a emisja w HBO rozpocznie się 14 stycznia. Serial będzie liczył 9 odcinków.

