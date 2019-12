Szpera to potoczna nazwa...? Pytanie w „Milionerach” zaskoczyło uczestnika

„Milionerzy” to program, który wciąż cieszy się ogromną popularnością. We wczorajszym odcinku teleturnieju o główną wygraną walczył Piotr Pikuła z Gorzowa Wielkopolskiego. Pytanie za 10 tys. złotych dotyczyło szpery.

Szpera to potoczna nazwa:

A: rozpadliny w skale

B: szczeliny w drzwiach

C: mechanizmu różnicowego auta

D: mechanizmu obronnego w ciele

Uczestnik nie był pewien odpowiedzi na to pytanie. Drogą eliminacji wstępnie wykluczył warianty C i D. Na tym etapie gry miał wciąż możliwość skorzystania z trzech kół ratunkowych. Zdecydował się poprosić publiczność o pomoc. Większość osób zasiadających na widowni wskazała odpowiedź C jako poprawną (56 proc.). Po chwili namysłu gracz poprosił o odrzucenie dwóch błędnych wariantów. Do wyboru zostały odpowiedzi B i C. Ostatecznie gracz zdecydował się na zaznaczenie wariantu C, dzięki czemu poprawnie odpowiedział na pytanie warte 10 tys. złotych.

