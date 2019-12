Gwiazda „Królowych życia” miała wypadek. „Dzięki Bogu to tylko tak się skończyło”

Jak podaje „Super Express”, do wypadku doszło 1 grudnia na DK nr 3 w okolicach Kaczorowa. BMW, którym podróżowała Macudzińska, zderzyło się z innym samochodem. Na domiar złego w auta uczestniczące w kolizji wjechały dwa kolejne, przez co doszło do karambolu. Oprócz gwiazdy „Królowych życia”, BMW podróżowali jej mąż oraz córka. Zdjęcia z wypadku pojawiły się w mediach społecznościowych, a sama zainteresowana poinformowała na Instagramie, że nikomu nic poważnego się nie stało. „Dzięki Bogu to tylko tak się skończyło. Trochę tylko osłabieni i przestraszeni tym, co się wydarzyło” – dodała.

Wypadek Dagmary Kaźmierskiej

Przypomnijmy, na początku czerwca wypadek miała inna gwiazda "Królowych życia". Dagmara Kaźmierska złamała wówczas obydwie nogi. – Cześć, Aniołki kochane. U nas szpitalnie, ch***, ale bojowo, przebojowo. Jacuś się śmieje, że leżę zdechła jak łańcuch na przyczepie. No, ale niestety. Trzeba swoje odcierpieć. Kikuty dochodzą do siebie. Co prawda dwa, trzy miesiące chodzić nie będę mogła, ale chyba nie to jest najważniejsze, prawda? – powiedziała Kaźmierska na nagraniu, które udostępniła w mediach społecznościowych. – Morda cała. Czoło się zagoiło, łapska poturbowane jeszcze co prawda. Dobrze, że zęby nie poszły, że nos piąty raz nie jest złamany. A tam nogi – to nieważne. Nogi i tak idą – dodała.

Portal Fakt.pl podawał, że Kaźmierska z nieznanych przyczyn zjechała swoim samochodem z drogi i uderzyła w betonowy element konstrukcyjny. – 25 maja o godz. 11.20 na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szalejów Górny, w powiecie Kłodzkim doszło do wypadku. Kierująca mercedesem kobieta z nieustalonych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w betonowy przepust. W wyniku wypadku kierująca pojazdem kobieta doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku – przekazała w rozmowie z portalem Wioletta Martuszewska, rzecznik prasowy policji Kłodzku.

Czytaj także:

Edyta Górniak opowiedziała o wypadku byłego męża. „Osunęłam się na podłogę”