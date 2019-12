Internauta skrytykował zdjęcie Kate Beckinsale w bikini. Ta nazwała go „dupkiem”

Kate Beckinsale pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale jest znana kinomaniakom na całym świecie. Sławę przyniosły jej role w „Pearl Harbor” czy „Underworld”, ale na tym nie koniec dorobku 46-latki. Aktorka zagrała m.in. w produkcjach takich jak „Klik: I robisz co chcesz” , „Aviator” czy „Pamięć absolutna”. Jej konto na Instagramie śledzi 3,6 mln użytkowników i nic dziwnego, że kolejne posty cieszą się dużym zainteresowaniem internautów.

Ostatnio uwagę użytkowników zwróciła sesja, podczas której Beckinsale wystąpiła w bikini. Aktorka pozowała na plaży w meksykańskim Cabo San Lucas, a udostępnione przez nią fotografie szybko zyskały kilkaset tysięcy polubień. Nie wszyscy są jednak zachwyceni materiałami opublikowanymi przez 46-latkę. „Czuję, że przeżywasz kryzys wieku średniego czy coś takiego” – napisał jeden z użytkowników. Na komentarz aktorki nie trzeba było długo czekać. "Myślę, że to dlatego, ponieważ jesteś denerwującym dupkiem" – odpisała Brytyjka, którą poparło wielu fanów. Część z nich zwróciła uwagę na to, że wygląd Beckinsale, która wciąż utrzymuje świetną sylwetkę, może być dla co niektórych powodem do zazdrości.

