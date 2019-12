Chriss Pratt „oberwał” od Jasona Momoa. Aktora znanego z „Gry o tron” zdenerwowało to zdjęcie

Zdjęcie przedstawia Chrisa Pratta na siłowni, który trzyma plastikową butelkę z wodą. „Prawdopodobnie zastanawiacie się, dlaczego stoję tutaj, wpatrując się w dal. Cóż, to dlatego, że współpracuje z Amazonem, aby pokazać wam wszystko, czego używam do swoich treningów, aby zachować formę. To przygotuje cie na 2020 rok” – napisał pod zdjęciem aktor znany z filmów takich jak „Jurassic World” czy „Strażnicy Galaktyki” .

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy sławnych osób, którzy gratulowali Prattowi sylwetki i pisali, że „wygląda na 28 lat” . Wśród nich jednak znalazł się też jeden niepochlebny wpis. I to od samego Aquamana – Jasona Momoa. „Koleś, kocham cię, ale co do cholery z tą butelką z wodą” – napisał aktor znany między innymi z „Gry o tron” . „Stop dla plastiku jednorazowego użytku. Daj spokój” – podkreślił.

W odpowiedzi Pratt napisał: „Aquaman! Masz całkowitą rację. Cholera. Zawsze noszę ze sobą również dużą butelkę wielokrotnego użytku z wodą. Miałem ją nawet tego dnia! Jeżeli dobrze pamiętam ktoś rzucił mi tę plastikową butelkę podczas sesji zdjęciowej, ponieważ nie wiedziałem, co zrobić z rękami. Też cię kocham. To mój błąd. Nie chcę, żeby twój dom Atlanryda był pokryty plastikiem. Słyszycie to dzieciaki? Redukcja. Ponowne zużycie. Recykling” .

Jason Momoa od wielu lat jest wspiera wszelkie wysiłki na rzecz czystych oceanów i wody, a także zachęca do recyklingu. W kwietniu gwiazdor znany z roli Aquamana zgolił brodę z okazji wprowadzenia na rynek nowego produktu – wody w puszkach, którą pomógł uruchomić w Ball Corporation. W nagraniu wyjaśniał wówczas, że puszki aluminiowe, w przeciwieństwie do plastikowych butelek, podlegają recyklingowi w 100 proc. „Chcę was po prostu uświadomić, ponieważ plastik i tworzywa sztuczne zabijają naszą planetę i myślę, że mamy na to rozwiązanie” – przekonywał.

Czytaj także:

Koreański aktor Cha In-ha znaleziony martwy. Miał 27 lat