Camila Morrone opowiedziała o związku z Leonardo DiCaprio. „Odzyskuje tożsamość”

Camila Morrone zagrała główną rolę w filmie „Mickey and the Bear”, który swoją światową premierę miał w marcu 2019 roku na festiwalu South by Southwest. Obecni na pokazie krytycy byli zachwyceni rolą dziewczyny DiCaprio. Niedługo film pojawić się w kinach na całym świecie.

22-latka rozmawiała ostatnio z „Los Angeles Times” i szczerze opowiedziała o związku z aktorem znanym z hitów takich jak „Titanic” czy „Zjawa” . – W Hollywood i na całym świecie jest bardzo dużo związków, w których występuje duża różnica wieku – mówiła, pytana o różnicę wieku między nią a DiCaprio. – Myślę, że każdy może umawiać się z tym z kim chce się umawiać – dodała.

Morrone, która zanim pojawiła się w filmie, zajmowała się modelingiem, przyznała, że rozumie dlaczego ludzie zainteresowani są jej związkiem z DiCaprio. – Prawdopodobnie sama byłabym ciekawa – żartowała. Mimo to podkreśliła, że nie może się doczekać, aż będzie doceniania za swój talent i pracę. – Myślę, że teraz, kiedy ludzie oglądają ten film ( „Mickey and the Bear” – red.) powoli odzyskuje swoją tożsamość. To frustrujące, bo uważam, że niezależnie od tego, z kim się spotykasz, powinieneś mieć zawsze swoją tożsamość – mówiła. – Rozumiem to, ale jestem przekonana też, że to minie – dodała.

Leonardo DiCaprio i Camila Morrone spotykają się od stycznia 2018 roku. Poznali się w Aspen w stanie Kolorado.

