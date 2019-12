Uczestnik „Mam talent” Tomasz Kabis nie żyje. „Czaruj nam dalej, tam na górze”

„Z ogromnym żalem informujemy, że dziś w nocy po długiej walce z chorobą odszedł Tomek - Artysta o wielkim sercu, cudowny i dobry człowiek z najszczerszym uśmiechem na świecie. Czaruj Nam dalej, tam na górze Przyjacielu… Łączymy się w bólu z rodziną i przyjaciółmi” – czytamy na oficjalnym profilu Tomasza Kabisa na Facebooku. Artysta był iluzjonistą, który wziął udział w programie „Mam talent”. Od dzieciństwa pasjonował się sztuczkami.

„Abrakadabra i raka nie ma”

Jak informuje Radio Zet, Tomasz Kabis o chorobie dowiedział się w Wigilię 2018 roku. „Dzisiaj światowy dzień walki z rakiem. Niestety w Wigilię okazało się, że dzisiejszy dzień to również moje święto. Teraz już tak oficjalnie, bo często chwaliłem się tym, co dobrego u mnie, to teraz odwrotnie. Diagnoza jak na zdjęciu, wczoraj jeszcze wykryli przerzuty do wątroby. Kto wierzący proszę o modlitwę, kto nie, niech trzyma kciuki. Ja o wszystkich wspierających też pamiętam. Dzisiaj pierwsza dawka chemii, mam nadzieję, że będzie ok. Mam wielką motywację do zdrowienia, leżąc już jakiś czas po operacji ciągnie mnie na scenę jak jeszcze nigdy. Czas na największą sztuczkę w moim życiu „abrakadabra i raka nie ma" – napisał na początku 2019 roku Tomasz Kabis.

Artysta wspierał wiele organizacji charytatywnych i był wolontariuszem fundacji „Mam Marzenie” – podaje Radio Zet.

