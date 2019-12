Obsada filmu „365 dni”. Kto zagra w ekranizacji powieści Blanki Lipińskiej?

7 lutego do kin trafi ekranizacja powieści 365 dni Blanki Lipińskiej, która jest określana mianem polskiej wersji „50 twarzy Greya”. Główną bohaterkę (Laurę) zagra Anna Maria Sieklucka. Aktorka ma 27 lat i studiowała na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu. Do tej pory występowała tylko na deskach teatralnych. W rolę Massima wcieli się rodowity Włoch - Michele Morrone.

„365 dni” - pełna obsada

W filmie oprócz Siekluckiej i Morrone zagrają:

Mama Laury - Grażyna Szapołowska

Tata Laury - Tomasz Stockinger

Olga - Magdalena Lamparska



Anna - Natasza Urbańska

Martin - Mateusz Łasowski

Domenico - Otar Saralidze

Mario -Bronisław Wrocławski

„365 dni” – o czym jest?

Książka to debiut literacki Blanki Lipińskiej. Opowiada historię Laury Biel, która wraz ze swoim chłopakiem Martinem i dwójką przyjaciół wyjeżdża na wakacje na Sycylię. Drugiego dnia pobytu – w swoje 29. urodziny – dziewczyna zostaje porwana przez głowę sycylijskiej mafii, przystojnego, Massimo. Mężczyzna kilka lat wcześniej padł ofiarą zamachu i przeżył śmierć kliniczną, podczas której zobaczył właśnie Laurę. Gdy przywrócono go do życia, obiecał sobie, że ją odnajdzie.

Książka była reklamowana jako połączenie „Ojca chrzestnego” i „50 twarzy Greya”. Profesjonalni recenzenci oraz czytelnicy nie zostawili na niej suchej nitki podkreślając, że fabuła powieści jest banalna, a język, jakim posługuje się Lipińska, delikatnie mówiąc nie należy do najbardziej literackich. Na rynek trafiły już dwie kolejne części przygód Laury i Massima - „Ten dzień” oraz „Kolejne 365 dni”.

Czytaj także:

Jest zwiastun „Nie czas umierać”. Daniel Craig powraca jako James Bond