Wiśniewski ujawnił rozmowę z produkcją „DD TVN”. „Od 24 lat nie spotkałem się z takim barterem”

Michał Wiśniewski, który sam był wychowankiem Domu Dziecka w Grotnikach, regularnie organizuje akcje charytatywne pod hasłem Wiśnia dzieciom. Działania muzyka wielokrotnie pokazywano w telewizji śniadaniowej. Również w tym roku muzyk skontaktował się z producentami popularnych programów, aby zachęcić do relacjonowani organizowanej przez siebie akcji.

Na swoim profilu na Facebooku ujawnił rozmowę z jedną z osób, która pracuje przy produkcji „Dzień dobry TVN”. „A czy możemy to połączyć z jakąś bardziej osobistą rozmową z partnerką? O akcji oczywiście też powiemy i pokażemy” – zapytała muzyka pracownica stacji. Wokalista Ich Troje odparł, że dzieci z domów dziecka nie mają nic wspólnego z jego partnerką, więc będzie wdzięczny, jeśli materiał będzie poświęcony tylko i wyłącznie akcji charytatywnej.

Pracownica stacji TVN odpowiedziała, że została poproszona o zadanie takiego pytania. Chwilę później przesłała muzykowi wiadomość, w której przekazała, że w tym roku w „Dzień dobry TVN” akcja nie zostanie pokazana.

„Od 24 lat organizacji akcji Wiśnia dzieciom nie spotkałem się z takim barterem: pokaż u nas partnerkę a my przy okazji opowiemy o akcji Hmm. Trochę słabe »Dzień Dobry TVN« i zarazem wielka szkoda. Chodziło tylko o to aby jak zwykle zachęcić życzliwych do pomagania na co dzień. My w każdym bądź razie jedziemy od 15 do 22 grudnia. Jak zwykle. Będą z nami jak co roku Polsat News i »Pytanie na śniadanie«” – skomentował Michał Wiśniewski.

