W tym tygodniu nie było. Baby Yoda i nowe, jeszcze lepsze memy

Baby Yoda to bez wątpienia najjaśniejsza gwiazda serialu „Mandalorian” od Disney+. Wiele osób nie znających tej produkcji, a nawet nie interesujących się szczególnie „Gwiezdnymi Wojnami”, zakochało się w tej uroczej postaci od pierwszego wejrzenia. Najnowszego bohatera internetu uwielbiają zwłaszcza twórcy memów. W internecie znajdziecie już tysiące przeróbek i żartów z wykorzystaniem tej postaci. Część z nich znajdziecie w naszej najnowszej galerii, część dodawaliśmy już wcześniej.

O swoich uczuciach do Baby Yody mówiła także ostatnio reżyserka jednego z odcinków „Mandaloriana”. – Tego dnia wszystko kręciło się wokół tej brutalnej walki: Gina i kaskader Mandaloriana niszczyli się wzajemnie. I wtedy docieramy do momentu, w którym Baby Yoda popija swoją zupę i wszystko inne schodzi na dalszy plan, cała ta niesamowita fizyczność i sztuki walki. Całe to zamieszanie redukuje się do Baby Yody i zupy, a my chcieliśmy zrobić nieskończoną liczbę podejść do tego, w jaki sposób to się dzieje – opowiadała Bryce Dallas Howard.

– Czy pije ją jedną ręką? Obiema rękami? Popija dużymi łykami? Upija tylko troszkę? – wyliczała możliwości. Opisując pracę z Baby Yodą, Howard użyła porównania do snu i konieczności uszczypnięcia się, by potwierdzić realność tego, co się działo. – On jest światłem naszego życia – powtarzała po twórcach memów. – To niezwykle ożywcze, móc dzielić się z innymi moją miłością i obsesją na punkcie tej postaci – podkreślała artystka.

