Tom Holland zdradza, jak ratowano Spider-Mana dla MCU. „Byłem pijany”

Aktor Tom Holland to aktualny odtwórca roli Spider-Mana, jednego z najpopularniejszych i najcenniejszych superbohaterów Marvela. Kiedy w połowie roku gruchnęła informacja, że Człowiek-pająk nie będzie już częścią Marvel Cinematic Universe, ponieważ posiadające prawa do postaci Sony ponownie chce go na własność, wśród fanów tej postaci zawrzało. Internauci nawoływali nawet do bojkotu produktów Sony, w tym popularnych gier i konsol PlayStation. Sam Holland mówił wtedy o smutku i żalu.

Po kilku miesiącach okazało się jednak, że żałoba była przedwczesna. Sony i Disney porozumiały się co do przyszłości Spider-Mana, którego ponownie będziemy mogli oglądać w towarzystwie Avengersów. Szef Disneya Bob Iger podkreślał przy tym, że dużą rolę w całym procesie odegrał właśnie młody aktor. Wielu osobom trudno było jednak w to uwierzyć. O to właśnie swojego gościa wypytywał pod koniec wywiadu Jimmy Kimmel (na zamieszczonym wyżej nagraniu od 9:40).

Jak przyznał Holland, szef korporacji zadzwonił do niego w nieco nieodpowiednim momencie. Aktor bawił się wówczas w towarzystwie swojej rodziny i był już po trzech piwach, co w połączeniu z raczej pustym żołądkiem, nie wróżyło dobrze konwersacji. Holland postanowił jednak odebrać, co zapoczątkowało całą serię telefonów i konsultacji, a ostatecznie – osiągnięciem kompromisu w sprawie Spider-Mana. Aktor dużo żartował w trakcie przedstawiania tego procesu, trudno więc ocenić, na ile poważnie mówił o płakaniu do słuchawki. Czegokolwiek jednak nie zrobił – zadziałało. Fani MCU mogą odetchnąć i wiedzą dobrze, do kogo słać podziękowania.

Pod spodem małe przypomnienie, jak reagowali fani na wieść o wyrwaniu Spider-Mana z MCU:

