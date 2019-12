To najchętniej oglądali widzowie HBO GO w listopadzie. Lista 10 produkcji

1. „Kapitan Marvel”

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Galaktyczna wojna między dwiema obcymi rasami dociera na Ziemię, a Carol Danvers (Brie Larson) wraz z grupką sojuszników trafia w oko cyklonu i niespodziewanie staje się jedną z superbohaterek należących do grupy Avengersów.



2. „Mała stopa”

Bystry, młody Yeti wpada pewnego dnia na trop nieznanego stworzenia jakim jest człowiek. Oszołomiony opowiada o swoim odkryciu mieszkańcom wioski. Informacja przynosi mu sławę i wywołuje niezwykłe poruszenie w społeczności prostych Yeti. Wszyscy zaczynają się zastanawiać, kogo i co można jeszcze spotkać w wielkim świecie otaczającym ich zaśnieżoną wioskę.



3. „Zakonnica”

Młoda zakonnica odbiera sobie życie w klasztorze w Rumunii. Do zbadania sprawy Watykan wysyła na miejsce nękanego zmorami z przeszłości księdza (Demián Bichir) i mającą złożyć śluby zakonne nowicjuszkę (Taissa Farmiga). Wspólnie odkrywają niechlubny sekret zakonu, który staje się polem walki pomiędzy żywymi i potępieńcami. Kapłan i przyszła zakonnica ryzykują swoim życiem i duszami, próbując stawić czoła złowrogiej sile.



4. „Meg”

Podczas działań w Rowie Mariańskim w ramach międzynarodowego programu obserwacji podmorskich głębinowa łódź podwodna zostaje zaatakowana przez ogromne stworzenie, które miało wyginąć wieki temu. Załoga uwięziona na dnie najgłębszego rowu na świecie czeka na ratunek. Ekspert nurkowy, Jonas Taylor (Jason Statham), który wcześniej napotkał na swojej drodze tego przerażającego potwora, ale nikt nie dawał wiary jego słowom, zostaje zatrudniony przez chińskiego wizjonera i oceanografa - dr Zhanga (Winston Chao), aby ocalić rozbitków i sam ocean.



5. „Rodzina od zaraz”

Pete (Mark Wahlberg) i Ellie (Rose Byrne) są idealistyczną parą, która postanawia adoptować dziecko. Szybko jednak okazuje się, że cały proces jest bardzo skomplikowany. Wkrótce spotykają na swojej drodze rodzeństwo, w tym zbuntowaną piętnastolatkę (Isabela Moner), i z dnia na dzień stają się rodziną z trójką dzieci. Pete i Ellie szybko muszą nawiązać kontakt z dzieciakami. Towarzyszy temu mnóstwo nieoczekiwanych sytuacji oraz zwrotów akcji.



6. „Spider-Man Uniwersum”

Po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka Miles Morales, nastolatek z Brooklynu, odkrywa w sobie niezwykłe moce. Niepozorny chłopak staje się Spider-Manem. Kiedy otwiera się brama do uniwersum, Miles szybko zdaje sobie sprawę, że nie jest jedynym superbohaterem. Chłopak poznaje Petera Parkera i Gwen Stacy. Razem walczą ze złym Kingpinem i próbują uratować świat.



7. „O psie, który wrócił do domu”

Bella jako szczeniak trafia do domu Lucasa (Jonah Hauer-King) - studenta medycyny, który zapewnia jej dobre i pełne ciepła życie. Pewnego dnia, za sprawą problemów formalnych, psina zostaje rozdzielona ze swoim właścicielem. Stęskniona za domem Bella postanawia wrócić. Przyjdzie jej jednak pokonać ponad 400 mil. Po drodze spotka szereg niezwykłych ludzi, wnosząc w ich życie odrobinę radości i uśmiechu.



8. „Green Book”

Rok 1962, USA. Tony Lip (Viggo Mortensen) jest pochodzącym z klasy robotniczej drobnym cwaniaczkiem z Bronxu, który zostaje szoferem Dona Shirleya (Mahershala Ali), wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka pochodzenia afroamerykańskiego. Mężczyźni wyruszają razem w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko. Z czasem jednak okazuje się, że ich pełna przygód podróż staje się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.



9. „Glass”

David Dunn (Bruce Willis) zajmuje się tropieniem groźnego mężczyzny (James McAvoy), który występuje pod różnymi postaciami. Jego ostatnim wcieleniem jest Kevin Wendell Crumb. Pościg za nim jest pełen przemocy i zniszczenia. Tym bardziej, że Elijah Price (Samuel L. Jackson), znany jako Glass, dolewa oliwy do ognia i próbuje manipulować sytuacją, wykorzystując sekrety obydwu mężczyzn.Widowiskowe kino akcji w gwiazdorskiej obsadzie.



10. „Kraina lodu” (2013)

Królestwo Arendelle spowiła wieczna zima. Jest to efekt czarów Królowej Śniegu, Elsy, która nie potrafi kontrolować swoich niezwykłych mocy. Na ratunek bajkowej krainie wyrusza Anna, młodsza siostra władczyni. W wyprawie towarzyszą jej mieszkaniec gór Kristoff, renifer Sven i pocieszny bałwanek Olaf. W czasie pełnej niebezpieczeństw podróży bohaterowie przeżyją wielką zamieć, staną oko w oko z wilkami i spotkają magiczne trolle. Ale czy uda im się odnaleźć nieobliczalną Elsę i uwolnić królestwo spod panowania zimy?Czytaj także:

