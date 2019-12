Ruszyły castingi do nowego reality show Polsatu. Wystąpią w nim...zawodnicy MMA

„Only one. Tylko jeden” – to nowy reality show Telewizji Polsat, które ma zadebiutować w piątek 6 marca 2020 roku. Jak podaje portal Wirtualne Media, program ma być emitowany tuż po „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, czyli po godzinie 22:00.

Uczestnikami reality show będą zawodnicy-amatorzy MMA, którzy zostaną zamknięci w jednym domu. – Chcemy pokazać życie zawodnika. W jednym domu zamkniętych jest dziesięciu mężczyzn rywalizujących w jednej kategorii wagowej. O tym czy wypadają z niego, decydują walki. Raz w tygodniu jest walka, przegrany odpada, zwycięzca stoczy trzy walki, a finał odbędzie się na gali KSW – informuje Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW.

Główną nagrodą w programie będzie kontrakt z federacją KSW i opieka nad dalszym rozwojem kariery.

Jak informuje Telewizja Polsat, właśnie rozpoczęły się castingi do programu. Aby się do niego zgłosić należy wysłać zgłoszenie do programu na adres: tylkojeden@polsat.com.pl.

